宇佐市議会が2日開会し、市は物価高対策として、全市民に対し、地域振興券1万円分を配布するための予算案を提案しました。 宇佐市議会 ◆宇佐市 後藤竜也市長「長引く物価高騰に対し、市民生活や商工業者の支援を目的とした。地域振興券の配布事業5億4644万7000円」 2日、開かれた宇佐市議会で、市は今年度の一般会計補正予算案など議案14件を一括提案しました。 宇佐市役所 この中には、2025