大雨のためJRの一部列車で運休などが発生しています。JR東日本秋田支社によりますと、大雨の影響で、午後0時20分現在、以下の列車に運休などが発生しています。〇奥羽線秋田ー八郎潟午後2時ごろまで運転見合わせ、午後7時以降最終列車まで運転取りやめ八郎潟ー大館午前8時ごろから最終列車まで運転取りやめ大館ー弘前（青森）午後2時ごろまで運転見合わせ〇男鹿線秋田ー男鹿正午ごろ運転再開、今