本拠地オリオールズ戦米大リーグ・パドレスのジェーソン・アダム投手が1日（日本時間2日）、本拠地オリオールズ戦に登板も、左脚を痛めて降板。試合後、マイク・シルト監督は大腿四頭筋腱断裂と診断されたことを明かしている。6回途中から登板し、7回もマウンドに上がっていたアダム。1死一塁からヘンダーソンが遊撃への打球を放った時だった。打球に反応するも、脚を痛めたのか苦悶の表情を浮かべてマウンドに崩れ落ちた。球