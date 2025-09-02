１日、教室で真新しい教科書を読む武夷山市呉屯中心小学校の児童。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山9月2日】中国福建省武夷山市の各小学校で1日、新学期が始まった。児童らは真新しい教科書のページをめくり、授業に期待を抱いた。１日、教室で真新しい教科書を読む武夷山市呉屯中心小学校の児童。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）１日、教室で真新しい教科書を読む武夷山市呉屯中心小学校の児童。（武夷山＝