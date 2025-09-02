2024年のパリ五輪女子ボクシングで金メダルを取ったアルジェリアのイマネ・ケリフが「遺伝子検査をしなければ大会に出場できない」というワールド・ボクシングの決定を不服としてスポーツ仲裁裁判所（CAS）に提訴した。BBCなど海外メディアは2日、ケリフが性別検査なしで4日に始まる2025世界ボクシング選手権大会に出場する資格を求めCASに要請したと報道した。ただCASは本案訴訟が進行される間はワールド・ボクシングの決定執行を