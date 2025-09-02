愛知県一宮市で5月、31歳の妊婦が車にはねられて死亡し、事故後の緊急手術で生まれた女児は脳に重い障害が残った。運転していた女（50）は、妊婦への自動車運転処罰法違反（過失致死）の罪のみに問われている。夫の研谷友太さんは「胎児も被害者だ」と主張。女児への過失傷害罪も問うよう求める署名を名古屋地検一宮支部に提出し、記者会見で胎児も被害者と訴えた。死亡したのは沙也香さん。起訴状によると、5月21日に路側帯を