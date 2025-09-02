緑茶に含まれる天然化合物であるカテキンの一種とビタミンB群の一種を組み合わせることで、脳細胞に必要不可欠なエネルギーのレベルを高め、アルツハイマー病などに関連する脳の老廃物の蓄積を防いでくれる可能性があると、カリフォルニア大学アーバイン校の研究チームが発表しました。Treatment of age-related decreases in GTP levels restores endocytosis and autophagy | GeroSciencehttps://link.springer.com/article/10.1