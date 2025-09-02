戦後80年プロジェクト「つなぐ、つながる」です。太平洋戦争の後、沖縄と同じく鹿児島県の奄美群島も日本から切り離され、アメリカ軍に統治されました。高校生たちが演劇で伝える奄美の「苦難の歴史」とは？「米軍統治はまちがいだ」7月。文化部のインタ―ハイ＝全国高校総合文化祭で鹿児島の高校生が演じた創作劇。太平洋戦争の後、アメリカ軍に統治された奄美大島の人々の物語です。奄美は統治の間、本土との行き来が制限され、