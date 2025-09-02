2025年の夏も統計開始以来、最も暑かったと気象庁が発表しました。気象庁によりますと、2025年6月から8月の国内の平均気温は、1898年の統計開始以来、最も高くなりました。地球温暖化の影響や、日本付近でチベット高気圧と太平洋高気圧の張り出しが強く暖かい空気に覆われやすくなったことなどが要因とみられます。平年より2.36度高く、これまで最も高かった2024年と2023年のプラス1.76度を大幅に上回り、3年連続で最も暑い夏にな