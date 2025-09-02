気象台は、午後0時22分に、大雨警報（土砂災害）を外ヶ浜町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】青森県・外ヶ浜町に発表 2日12:22時点津軽では、3日明け方まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■外ヶ浜町□大雨警報【発表】・土砂災害3日明け方にかけて警戒