神奈川・相模原市の中央自動車道下りの小仏トンネル内で8月下旬、車線をはみ出し、前の車に追突する車と、さらにその車を駆け足で男性が追いかけていく様子が目撃された。目撃者によると、男性は「おい！」と何度も言いながら走って行ったという。現場では一体、何が起きていたのか。追突後も進み続ける車…男性が駆け足で運転席へ事故は8月23日午後3時ごろ、渋滞中の中央自動車道下り・小仏トンネルで起きた。1台の白い車が、トン