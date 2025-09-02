サウスウェスト航空の新型機に、コックピットを守るための障壁が設置された/Southwest Airlinesワシントン（ＣＮＮ）米サウスウェスト航空が導入した新型機に、コックピットを守るための障壁が設置された。操縦士が飛行中にドアを開ける必要が生じた場合に使用する。サウスウェスト航空初のボーイング７３７型機は、他社に先駆けて格納式の障壁を設置。９月１日までのレーバーデー（労働者の日）の連休中に就航した。障壁の設置は