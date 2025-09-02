国際卓球連盟（ITTF）は2日、2025年第36週の世界ランキングを発表。「WTTフィーダー・オロモウツ」などのポイントが加算された。今回世界ランキングを自己最高位に上げたのが赤江夏星（日本生命）でWTT公式サイトも躍進を見せる日本の21歳に熱視線を送っている。 ■竹谷とのダブルスも制し2冠 赤江はチェコで行われていた「WTTフィーダー・オロモウツ」に第1シードとして出場すると、順当な勝ち