2日は東北を中心に災害級の大雨となっていて、秋田県では緊急安全確保が発表されています。川の氾濫などに厳重な警戒が必要です。2日は東北北部に前線が停滞し、記録的な大雨となっていて、秋田・能代市では、観測史上1位となる3時間に105.0mmの非常に激しい雨となりました。秋田県内には土砂災害警戒情報が発表されているほか、五城目町、仙北市では警戒レベル5の緊急安全確保が発令されています。命を守る行動をとってください。