3年前、園児が川で溺れて死亡した事故で、広島市が解決金として、4000万円を支払う方針を固めたことがわかりました。この事故は2022年4月、広島市西区の市立保育園で当時5歳の男の子が行方不明になり、近くの川で溺れて亡くなったものです。男の子の両親は、建物の構造や保育士の体制に問題があったとして、市に約8800万円の損害賠償を求めて提訴しています。市は当初、「園児が川で溺れるのを予見することは困難」などとして争う