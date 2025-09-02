1日に石川県内の沿岸で底引き網漁が解禁され、金沢市の近江町市場には2日、水揚げされたばかりの初物が並びました。金沢市の近江町市場には底引き網漁で水揚げされた新鮮な魚が並びました。今年は県内有数の水揚げを誇る輪島港も解禁日の漁が叶うなど、県内各地から例年より多くの種類の魚が集まったということです。住民は…「昔からの伝統だから、初物は良いなと思って、新しいから」大口水産によりますと価格は例年並みで、入荷