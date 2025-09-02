能登半島沿岸を走る国道249号について、政府は2029年春までに本格復旧する見通しを明らかにしました。輪島市門前町から珠洲市を結ぶ能登半島沿岸の国道249号は、地震で大規模な土砂崩れが相次ぎ、国による権限代行で復旧工事が進められています。政府は2日午前に開いた復旧・復興支援本部で、新たにトンネルなどを整備し、2029年春までに本格復旧が完了する見通しだと発表しました。また総額529億円の予備費の使用を閣議決定し、建