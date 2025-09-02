9月13日に東京で開幕する世界陸上で、金沢市の星稜高校2年・清水空跳（しみず・そらと）選手が男女混合4×400メートルリレーで代表入りしました。日本陸連は2日午前11時から会見を開き、7月に男子100メートルで10秒00のタイムを出し、世界陸上への参加標準記録をクリアしていた星稜高校2年の清水空跳選手は、男女混合4×400メートルリレーのメンバーとして発表されました。日本陸連によりますと、リレー種目に選出された選手は、国