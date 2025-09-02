熊本県内有数の米どころ阿蘇地方で、新米の収穫が始まりました。 【写真を見る】阿蘇の新米60kg 買取価格は値上がりし3万円超える「買い控え」の懸念も 阿蘇市狩尾の佐藤健介さんの田んぼでは、黄金色に実ったコシヒカリの稲が頭を垂れています。 阿蘇地方では、熊本市などの平野部に比べ1か月ほど早く稲刈りが始まりました。 佐藤さんによりますと今年は、高温障害による収量の低下が懸念されるものの、品質の良い新米が出