アニメ『呪術廻戦』シリーズの続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が、2026年1月より放送されることが決定した。あわせて場面カット、ティザーPVが公開された。虎杖VS乙骨の激闘の様子を見ることができる。【画像】その刀は…本気モードの乙骨！公開された『呪術廻戦』死滅回游の場面カットテレビアニメ第2期の続編となる『呪術廻戦 死滅回游』は、謎に包まれた史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ、呪術を与えられた者