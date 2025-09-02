お笑いコンビ・ラランドのサーヤが2日、都内で行われたPrime Video『セフレと恋人の境界線』（9月3日からプライム会員向けに独占配信）配信直前イベントに参加した。【写真】かわいい！高比良くるまのセリフに笑顔をみせるサーヤイベントでは、恋愛の悩み相談コーナーが。元カレからもらったものを使うか、捨てるか、という悩みが。サーヤは「捨てます。基本」ときっぱり。「おそろいのものを自分で購入していたら付け続けると