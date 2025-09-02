マルセイユは9月1日、インテルからフランス代表DFバンジャマン・パヴァールがレンタル移籍加入することを発表した。レンタル期間は2026年6月30日までで、契約には買い取りオプションも付随。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、買い取りオプションの金額は1500万ユーロ（約26億円）に設定されているようだ。現在29歳のパヴァールはリールの下部組織出身で、2014−15シー