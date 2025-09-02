クリスタル・パレスで2シーズン目を迎えた日本代表MF鎌田大地。29歳になったテクニシャンは、8月10日のリヴァプール戦で膝を負傷するアクシデントに見舞われた。当初は4〜6週間ほどの離脱が見込まれていたが、2週間半で試合に復帰。1日のアストン・ヴィラ戦にも86分間出場し、PKを獲得するなどして、3-0の勝利に貢献している。鎌田は、マンオブザマッチを選ぶファン投票でもDFマーク・グエイに次ぐ、2位の得票率を得ていた。クラブ