2日（火）、東京都心は今年27回目の猛暑日になりました。関東では40℃に迫る所がありそうです。北日本では大雨災害に警戒してください。＜2日（火）の天気＞寒冷前線が通過中の東北北部で雨が強まっています。秋田県五城目町では河川が氾濫し、警戒レベルが最も高い緊急安全確保の情報が出されています。午後も東北北部では非常に激しい雨が降り、総雨量が平年の9月1ヶ月分を上回るところがある見込みです。また、新たな低気圧が進