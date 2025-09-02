日本代表で伝統の背番号10をつけてきた堂安律。ドイツ1部フライブルクでシーズン10ゴールを記録した27歳のレフティは、この夏にフランクフルトへの移籍を決断した。昨シーズンのドイツ1部ブンデスリーガで3位だったフランクフルトは、堂安の獲得に2100万ユーロ（約36.1億円）ほどの移籍金を支払ったとされている。堂安はフランクフルトの4-2-3-1システムで右サイドハーフとして起用されており、リーグ戦とカップ戦の3試合ですでに4