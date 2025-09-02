◇バレーボール女子 世界選手権(8月22日〜9月7日、タイ)予選ラウンドを突破した16チームがトーナメント形式の決勝ラウンドを行い、1日に最後の2試合が行われ、ベスト8が出そろいました。プールD首位通過のアメリカ(FIVBランク6位)はプールE2位通過のカナダ(同12位)と対戦。3-0(25-18、25-21、25-21)でストレート勝利を飾りました。プールE首位通過のトルコ(同5位)と、プールD2位通過のスロベニア(同20位)は激戦。第1セットから幾度