フェネルバフチェは9月1日、パリ・サンジェルマン（PSG）からスペイン代表FWマルコ・アセンシオが完全移籍加入することを発表した。契約期間は2028年6月30日までの3年間で1年間の延長オプションが付随。背番号は「21」に決定した。移籍金は公表されていないが、『beINスポーツ』によると、1500万ユーロ（約26億円）程度がPSGへ支払われたようだ。現在29歳のアセンシオはマジョルカの下部組織出身で、2013年に17歳でトップチ