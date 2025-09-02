テレビ神奈川（tvk）の情報番組「猫のひたいほどワイド」（月〜木曜午後0時、猫ひた）内で、番組10周年企画として30日から毎週火曜日に放送するドラマ「#神奈川に住んでるエルフの『どきどき！エルフどき！』」（#かなエル）のキービジュアルが2日、公開された。「#かなエル」は、SNSで人気を集め、コミックELMO（マイクロマガジン社）で連載中の、鎧田氏原作の神奈川県ご当地漫画「#神奈川に住んでるエルフ」の実写ドラマ化作品。