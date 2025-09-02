日本代表は1日、国際親善試合メキシコ代表戦に向け、カリフォルニア州バークレーで始動した。日本代表はFIFAワールドカップ26アジア最終予選・グループCを7勝2分1敗で終え、8大会連続8度目の本大会出場を決めた。「優勝」という壮大な目標に向け、今後は国際親善試合でチームの成熟や新戦力の発掘を図る。9月はFIFAワールドカップ26の開催国の一つであるアメリカに遠征し、開催国のメキシコ代表（9月7日 日本時間11時〜）、ア