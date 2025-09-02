午前9時半すぎ、北秋田市阿仁前田の県道105号沿いで撮影された映像です。職場に向かっている途中だったという撮影者は「北秋田市内は冠水箇所が多く、滝のように山から水が流れていた。山から流れてきた石なども散乱していた」と話しています。北秋田市比立内では、午前9時までの1時間に56ミリの雨が観測され、9月の観測記録を更新しています。