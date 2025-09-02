¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ðー¡ØLex¡Ù¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Åê¹Æ¤¬¡¢¥´¥ë°¦¤Ë°î¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤Ïµ­»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç28Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤º¤Ã¤È²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¤·¤«¾¡¤¿¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÚÆ°²è¡§¡ØÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤È¤­¤¬°ìÈÖ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿Âç·¿¸¤¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò»ô¤Ã¤¿¤é¡Ä¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂº¤¤¡Ø¤ª¤È¤Ê¤ËÀ®Ä¹