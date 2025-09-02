スターバックス コーヒー ジャパンは9月1日、漫湖公園内に「スターバックス コーヒー 那覇鏡原店」をオープンした。那覇市が実施する漫湖公園鏡原側Park-PFI事業に、地元の商業デベロッパーであるオーエスディーとの協業で参画する。漫湖公園は、国際的に重要な湿地を保全するラムサール条約に登録された漫湖の干潟を囲む。同社などによれば公園と一体となる、緑豊かな空間と広々とした店内からは、大きな窓越しにガジュマルの木々