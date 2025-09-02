能代市や三種町など3市町の約1,100軒で停電しています。東北電力ネットワークによりますと、午後0時20分現在停電しているのは、能代市、三種町、潟上市の約1,100軒です。能代市では午前7時半ごろから二ツ井町字薄井地区の約80軒、二ツ井町小掛地区の約80軒、二ツ井町田代地区の約90軒、二ツ井町仁鮒地区の約400軒、午前11時45分ごろから二ツ井町切石地区の約200軒、二ツ井町仁鮒地区の約20軒で停電しています。停電の原因は