中国サッカー・スーパーリーグの選手とサポーターが、試合後の宿舎で乱闘寸前の騒ぎを起こした。複数の中国メディアが2025年9月1日に報じた。大敗にクラブ謝罪「心からお詫び申し上げる」 中国メディア「捜狐」（ウェブ版）によると、スーパーリーグの北京国安が、８月31日にアウエーで山東泰山と対戦し0−6で敗れた。試合は山東泰山の本拠地、山東省済南市で行われた。 試合は開始から山東泰山の一方的な展開となり、前半43分まで