チャイナエアラインは、熊本〜台北/桃園・高雄線を対象としたセールを9月30日まで開催している。熊本〜高雄線の増便を記念したもの。エコノミークラスの往復運賃は22,000円から、燃油サーチャージや諸税は別途必要となる。対象出発期間は9月30日まで。