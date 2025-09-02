占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「才能発見」について解説します。みずがめ座さん（1月20日〜2月18日生まれ）の幸せのカルテあなたにとって才能とは、「スペシャリティー」です。あなたは、才能ソムリエです。ちょっと見ただけで、一流かそうでないかを見分けます。本物の才能は、世の中の基準や枠