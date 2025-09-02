GGとメキシコの絆何が起こるか本当にわからない！ジョルジェット・ジウジアーロ御大が7月25日、サルデーニャのポルトチェルボ近くのワインディングで運転中、コースを外れ、かなりの高低差のある下の道まで転落。車（ランドローバー・ディフェンダー）は大破。しかし、御大は自力で車から脱出し、立ち上がった状態で助けを待ったという。３日後には退院し、コルセットを付けて自宅でリハビリに入ったという奇跡的な軽傷で済んだ。