◆第３９回セントウルＳ・Ｇ２（９月７日、阪神競馬場・芝１２００メートル＝１着馬にスプリンターズＳの優先出走権）９月２日＝栗東トレセン昨年の３着馬のモズメイメイ（牝５歳、栗東・前川恭子厩舎、父リアルインパクト）は、ダートコースから坂路に入って調整された。高野助手は「元気がいいですね。連日の暑さが心配でしたが、暑い方が体が動くんでしょうね」と笑みを浮かべた。期待された前走のアイビスサマーダッシュで