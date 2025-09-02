今年7月、高松市国分寺町のコンビニエンスストアで店員にナイフのようなものを突きつけ現金を奪ったとして、会社員の男が逮捕されました。 【写真を見る】高松市のコンビニ強盗で逮捕の男（37）坂出市のコンビニ強盗未遂事件への関与もほのめかす【香川】 強盗の疑いで逮捕されたのは、高松市円座町の会社員の男（37）です。警察によりますと、男は7月27日未明、高松市国分寺町のコンビニエンスストアで、店員の男性にナイフのよ