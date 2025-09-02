浅尾慶一郎環境相浅尾慶一郎環境相は2日の記者会見で、北海道の釧路湿原周辺で進む大規模太陽光発電所（メガソーラー）の建設を巡り、太陽光パネル設置の規制強化を釧路市から求められたことに「国としてどのような対応ができるか検討したい」と述べた。建設に伴う野生生物への悪影響が指摘されている。環境省野生生物課の川越久史課長は1日、釧路市を訪れて鶴間秀典市長と意見交換。鶴間市長は「自治体として自然を守れる法整