北朝鮮の金正恩(キム・ジョンウン)総書記は、3日に北京で行われる軍事パレードに出席するため中国を訪問しています。習近平国家主席やロシアのプーチン大統領との会談が行われる可能性があります。北朝鮮メディアは金総書記を乗せた特別列車が2日未明、中国側に入ったと写真つきで報じました。列車は北京に向かっているとみられます。北京では3日、抗日戦争勝利80年を記念する大規模な軍事パレードが行われます。習主席はロシアの