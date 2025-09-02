きょう午前、山形県鶴岡市の民家の敷地内でクマが目撃されました。クマは家の網戸を開けようとしていましたが、住民が大きな音を出したところ逃げていったということです。 鶴岡市によりますときょう午前８時２０分ごろ、山形県鶴岡市の民家の敷地内にクマがいるのを住民が発見しました。 クマは１頭で体長は１メートルほどだったということです。 クマは家の網戸を開けようとしていて、住民が隣の窓をたたいて音を出した