NTTドコモは、キャッシュレス決済サービス「d払い」で、銀行口座登録ができない不具合が発生していると発表した。 不具合は、d払い残高の銀行口座登録で、一部銀行の口座が登録できない事象が発生している。9月1日10時ごろから不具合が発生しており、本稿執筆時点も継続している。 原因は、システム影響だとしており、現在対応を進めているとしている。