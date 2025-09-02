2日（火）午後0時10分、東京都心の気温が37.0℃となった。9月に都心で37℃台が観測されるのは25年ぶり。【9月の記録】1位：38.1℃（1984年9月3日）2位：37.8℃（2000年9月2日）3位：37.0℃（2025年9月2日）異例の残暑が続いている。体調管理にご注意いただきたい。