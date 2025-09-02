北海道美唄市癸巳町の国道12号で2025年9月2日、大型トラックのタイヤが外れ、路上に停車していた車に衝突する事故がありました。9月2日午前8時20分ごろ、大型トラックの運転手から「タイヤが外れ、停車中の車にぶつかった」と110番通報がありました。 警察によりますと、大型トラックが国道12号を旭川方向へ走行中、左後輪のタイヤ2本が外れ、このうち1本のタイヤが停車していた資源回収車にぶつかったということです。資源回収