日経平均株価は、一時200円を超えて値上がりしました。2日の東京株式市場は、1日に大幅に値下がりした銘柄を買い戻す動きが広がり、反発して始まりました。2日の東京株式市場の日経平均株価、午前の終値は、1日に比べ、104円09銭高い、4万2292円88銭、TOPIX(東証株価指数)は、3077.77でした。