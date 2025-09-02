人気の短編ドラマアプリ「ＵｎｉＲｅｅｌ（ユニリール）」を運営する「ＣＯＬＪＡＰＡＮ」が月刊少年マガジン編集部とタッグを組み、漫画家・南冥青天氏による新連載「王朝無双〜現代知識で唐の王子に転生したら、国がリッチになりました〜」をスタートさせる。２日から月刊少年マガジン編集部が運営するウェブ漫画サイト「月マガ基地」に公開される。中国人作家・推塔天王（トゥイターティエンワン）氏の「大唐之神級敗家子