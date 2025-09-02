広島県知事選挙への出馬の意向を固めた横田美香氏は、副知事を退職し、2日午後、立候補を表明するとみられます。横田美香氏は、1日付で湯崎知事に退職願を提出し受理されました。複数の関係者によると、11月の県知事選挙に立候補する意向を固めています。横田氏は呉市出身の54歳で農水省に入省後、富山県の副知事や国の内閣審議官を経て、4月に広島県の副知事に就任しました。横田氏は2日午後1時から「県知事選挙」について会見を