この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、かなだ(@kanada_desu)さんの投稿です。 赤ちゃんが惹かれる謎のモノたち せっかく買った知育おもちゃよりも、日常生活で使う雑貨類などを触ったりカミカミしたり…。これ、赤ちゃんあるあるなんですよね。おもちゃ箱には目もくれず、赤ちゃんが狙うのは以下のようなものだとか。 Ⓒkanada_desu うちの赤ちゃんがオモチャより夢