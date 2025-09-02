巨人は２、３日に京セラＤ、４日は岐阜でヤクルトとの３連戦。３戦目の舞台となる岐阜では、過去１０試合で６勝３敗１分け。２１年８月３１日のヤクルト戦○、２３年８月３１日の広島戦○、そして昨年９月５日のヤクルト戦○と、現在３連勝中になる。地元の岐阜・中京高出身の吉川に期待したい。２１年は３番・二塁手、昨年は２番・二塁手で２試合に先発出場。打撃結果を見ると２１年＝５打数３安打４打点（中本、左安、中飛、